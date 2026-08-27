Narcotráfico

Buscan que Policías en México Tengan Acceso a Antídoto contra el Fentanilo

Además de poder ayudar a personas consumidoras de drogas, tener medicamentos como el Narcan permitiría prevenir accidentes entre agentes que participan en operativos

Narcan es un antídoto ante la intoxicación por opiáceosNarcan es un antídoto ante la intoxicación por opiáceos. Foto: Reuters

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