Buscan que Policías en México Tengan Acceso a Antídoto contra el Fentanilo

En Ciudad Juárez, Chihuahua fue presentada la estrategia preventiva frente a los opioides sintéticos, que busca que en México se apruebe que policías como primeros respondientes, tengan acceso a un antídoto contra una intoxicación por drogas como el fentanilo.

Con la participación de la Patrulla fronteriza de Estados Unidos, policía estatal de Chihuahua y organismos civiles, se presentó esta estrategia que busca combatir el tráfico de drogas sintéticas.

Ricardo Realivázquez, subsecretario de Despliegue Policial del estado de Chihuahua, dijo que “México es el único país en el que los policías, como herramienta de trabajo, no traemos Narcan, no traemos naloxona, una herramienta indispensable para poder contrarrestar a lo mejor un mal manejo o una intoxicación con fentanilo. Chihuahua capital ya presentó dos de sus agentes, de la Fiscalía General del Estado, ya presentaron intoxicación por esta droga”.

El fentanilo es un potente opioide sintético y es considerado extremadamente peligroso porque es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cómo Funciona el Antídoto para Sobredosis Narcan?

En Estados Unidos, los policías y algunos agentes federales tienen acceso a un medicamento para contrarrestar los efectos de una intoxicación por fentanilo accidental y para la atención de alguna persona que se encuentre bajo los efectos de una sobredosis.

Claudio Herrera, de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, explicó que como agentes de esa corporación utilizan Narcan, "esto ha sido muy bueno, muy efectivo para algunas otras agencias del orden público en los Estados Unidos. Para beneficio de los mismos policías, de la comunidad”.

Se trata de impulsar la autorización en México del medicamento que puede contrarrestar los efectos del fentanilo en intervenciones policiacas donde los agentes resultan intoxicados por el mal manejo de esta droga altamente adictiva.

Marco Tulio Cano Corral, de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo que “es legalmente de manera internacional, lamentablemente no en México y medicamente la naloxona es un antídoto, no es una droga, no produce euforia, no tiene efectos psicoactivos, pero si tengo en mi cuerpo opiáceos, los anula, los aniquila”.

Actualmente, los policías en Chihuahua han recibido capacitación sobre el manejo del fentanilo para evitar alguna intoxicación, como ocurrió en septiembre del 2025 en la ciudad de Chihuahua durante un cateo por una diligencia judicial por narcomenudeo.

En esa ocasión, dos policías resultaron intoxicados porque no supieron el manejo adecuado de fentanilo.

Con información de Francisco Javier Carmona

ICM