Migración

Gobierno Entrega Apoyo Económico a Mexicanos Repatriados desde Guatemala

En un área de 100 metros cuadrados, fueron montadas carpas para recibir a los connacionales que fueron deportados por EUA a Guatemala y de este país regresados a México

Vista aérea del Centro de Atención a Personas Repatriadas en Tapachula, ChiapasVista aérea del Centro de Atención a Personas Repatriadas en Tapachula, Chiapas. Foto: N+
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