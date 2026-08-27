Gobierno Entrega Apoyo Económico a Mexicanos Repatriados desde Guatemala

El gobierno chiapaneco abrió el Centro de Atención a Personas Repatriadas instalado en la explanada del Estadio Olímpico afuera de la ciudad de Tapachula.

En este lugar, en un área de 100 metros cuadrados se colocaron nueve carpas blancas, todas ellas con una altura de tres metros y medio equipadas con aire acondicionado.

Dos de ellas están destinados para dormitorios, hombres en una y mujeres en otra, donde hay literas y colchonetas.

Hasta aquí llegan los mexicanos que fueron deportados de los Estados Unidos y enviados a Guatemala, donde esperan el apoyo de sus familiares para regresar a casa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Levantan en Tapachula Refugio para Mexicanos Deportados a Centroamérica desde EUA

José Juan Amaro Martínez, mexicano deportado a Guatemala, dijo que “las instalaciones están, bueno, pues no espera uno más porque hasta igual no estás en tu casa para llegar y encontrar comodidades. Sí hay dormitorios, sí hay colchones, hay literitas, pues mínimo para pasar la noche sí".

En las otras carpas hay regaderas y el servicio médico, además de bebederos de agua y baños portátiles.

En el resto se encuentra personal de las secretarías del Bienestar, del Trabajo, del Registro Agrario Nacional y de la Mujer, entre otras, quienes se encargan de recibir, atender y orientar a los mexicanos, para que puedan recuperar su identidad y regresar a sus lugares de origen, ya que la mayoría de los mexicanos deportados regresan sin identificaciones y sin dinero.

Luis García Villagrán, director de Dignificación Humana, comentó: “Los compañeros llegan, tienen que esperar tres, cuatro días o hasta una semana para que les acerquen el recurso para poder viajar, muchas veces ellos están desesperados se van sin esperar el recurso, sin esperar nada”.

Marcelo fue deportado a Guatemala. Cuestionado sobre las condiciones del albergue, dijo que eran pésimas, "no hay ni papel de baño, no hay nada ahí dentro, apenas llevamos tres días y ya nos quieren correr”.

El resguardo dentro del albergue está a cargo de la Guardia Nacional y en el exterior hay algunas patrullas de la policía municipal y estatal que realizan recorridos esporádicos.

La mayoría de los connacionales trata de salir lo antes posible del albergue una vez que reciben el apoyo económico de la Secretaría del Bienestar.

Con información de En Punto

ICM