Extirpan Tumor Cerebral en Primera Cirugía Asistida en Tiempo Real por IA

Un paciente en el Reino Unido se ha convertido en la primera persona del mundo a la que se le extirpa un tumor cerebral con el uso de inteligencia artificial (IA) en tiempo real durante una intervención para salvarle la vista.

Rhys Hibbert, de 48 años, podría haber quedado ciego si no hubiera sido sometido a esta operación revolucionaria, llevada a cabo por cirujanos del hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía, informaron médicos del hospital University College London.

La herramienta de IA analizó la transmisión de video de la operación en tiempo real y asesoró a los cirujanos sobre cómo evitar vasos sanguíneos y nervios cerebrales cruciales, pero ocultos, lo que les permitió extirpar de forma segura la mayor parte del tumor.