Internacional

Extirpan Tumor Cerebral en Primera Cirugía Asistida en Tiempo Real por IA

El paciente, un residente del este de Inglaterra, pudo haber quedado ciego si no hubiera sido tratado

CirugíaEl hospital llevaba tiempo utilizando esta tecnología como herramienta de investigación. Foto: Ilustrativa | Reuters.

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