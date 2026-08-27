Reporte de Afectaciones, Problemas Viales y Cierres en la México-Querétaro
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunas afectaciones a la vialidad que fueron atendidas por la Guardia Nacional
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunas afectaciones a la vialidad que fueron atendidas por la Guardia Nacional
En las primeras horas de este jueves, las autopistas México-Querétaro no presentó accidentes, afectaciones o problemas viales, informó tanto la Guardia Nacional como Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.
Sin embargo, Capufe informó que este día se realizarán cierres parciales en ambos sentidos, a la altura del km 88, de las 23:00 a la 01:00 horas del viernes 28 de agosto, debido al montaje de estructuras.
Ante esta situación, el organismo carretero aconsejó a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado y manejar con precaución.
Capufe señaló que las obras son necesarias para garantizar el correcto y seguro desarrollo de los trabajos, por lo que si van a transitar por la zona, los conductores deberán disminuir la velocidad y en el mejor de los casos, buscar alternativas viales.
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Con información N+
ICM
🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoQuerétaro 🚧— CAPUFE (@CAPUFE) August 27, 2026
Este jueves 27 de agosto se realizarán cierres parciales en ambos sentidos, a la altura del km 88, de las 23:00 a la 01:00 horas del viernes 28, debido al montaje de estructuras.
Anticipe sus tiempos de… pic.twitter.com/GMbnUeF3xz