Accidentes

Reporte de Afectaciones, Problemas Viales y Cierres en la México-Querétaro

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunas afectaciones a la vialidad que fueron atendidas por la Guardia Nacional

Guardia Nacional atiende un accidente en el km 83 de la autopista México-QuerétaroGuardia Nacional atiende un accidente en el km 83 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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