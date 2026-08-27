Reporte de Afectaciones, Problemas Viales y Cierres en la México-Querétaro

En las primeras horas de este jueves, las autopistas México-Querétaro no presentó accidentes, afectaciones o problemas viales, informó tanto la Guardia Nacional como Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Sin embargo, Capufe informó que este día se realizarán cierres parciales en ambos sentidos, a la altura del km 88, de las 23:00 a la 01:00 horas del viernes 28 de agosto, debido al montaje de estructuras.

Ante esta situación, el organismo carretero aconsejó a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado y manejar con precaución.

Capufe señaló que las obras son necesarias para garantizar el correcto y seguro desarrollo de los trabajos, por lo que si van a transitar por la zona, los conductores deberán disminuir la velocidad y en el mejor de los casos, buscar alternativas viales.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información N+

ICM