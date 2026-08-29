Sociedad

Estudiante de Ensenada Desarrolla Sopa con Harina de Larva de Mosca Soldado Negro

El proyecto utiliza larvas como fuente de proteína y busca mejorar su sabor, apariencia y valor nutricional

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