Estudiante de Ensenada Desarrolla Sopa con Harina de Larva de Mosca Soldado Negro

Una sopa de fideos instantánea elaborada con harina de larva de mosca soldado negro es desarrollada por Carlos Padilla, estudiante de Ingeniería en Alimentos en Ensenada, como parte de un proyecto enfocado en el uso de proteínas alternativas.

La propuesta surgió a partir de la búsqueda de opciones distintas para las sopas instantáneas disponibles en el mercado. El producto incorpora harina de larva de mosca soldado negro, sabor a res y condimentos naturales de verduras.

Carlos Padilla explicó que los insectos pueden representar una alternativa para la producción de proteína debido al espacio y cantidad de agua que requieren en comparación con otras fuentes de alimentación.

De acuerdo con el estudiante, la harina utilizada en el proyecto aporta proteínas, aminoácidos y minerales. Además, precisó que la especie empleada es Hermetia illucens, conocida como mosca soldado negro, y es diferente a la mosca doméstica (Musca domestica).

El desarrollo también toma como referencia las proyecciones de crecimiento de la población mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que para 2050 habrá cerca de 9 mil 700 millones de personas, escenario que plantea retos para la producción de alimentos y el uso de recursos naturales.

Padilla señaló que los insectos pueden criarse en cantidades considerables y en espacios reducidos, además de requerir menos recursos que algunas fuentes tradicionales de proteína.

El proyecto continúa en etapa de desarrollo. Entre los siguientes objetivos se encuentran trabajar en el sabor y la apariencia de la sopa, ampliar el análisis de sus características nutricionales y, posteriormente, evaluar la posibilidad de llevarla al mercado.

Por ahora, la propuesta permanece como un proyecto universitario que busca explorar el uso de la larva de mosca soldado negro como ingrediente dentro de un alimento de consumo cotidiano.

Información Diego Robles

APG