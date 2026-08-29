Cambio climático

Prevén Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en Cinco Municipios de BC

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas serranas de Tecate, Ensenada, Mexicali, San Felipe y San Quintín.

Prevén Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en Cinco Municipios de Baja CaliforniaPrevén Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en Cinco Municipios de Baja California | Foto: Cuartoscuro | Archivo

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