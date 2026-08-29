Protección Civil de Baja California informó que se prevén intervalos de chubascos, posibles descargas eléctricas y caída de granizo en distintas zonas del estado.

Las condiciones se esperan principalmente en áreas serranas de Tecate, Ensenada, Mexicali, San Felipe y San Quintín, con mayor presencia en sectores específicos de cada municipio.

De acuerdo con el pronóstico, también podrían registrarse rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, además de tolvaneras asociadas a las condiciones meteorológicas.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos en zonas bajas, caída de objetos y reducción de la visibilidad en algunos tramos carreteros.

Ante este escenario, la dependencia recomendó evitar cruzar arroyos o zonas inundadas, tanto a bordo de vehículos como a pie, además de revisar las condiciones de techos y ventanas y mantener disponible un kit de emergencia.

Las autoridades pidieron mantenerse atentos a la información oficial y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

APG