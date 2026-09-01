Concentraciones y Rodadas Ciclistas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 1 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

En Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero a las 12:00 horas, la Plataforma 4:20, se concentrará en el Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente y avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

El Movimiento de Regeneración Sindical se reunirá en Benito Juárez, durante el día, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

En Miguel Hidalgo a las 06:00 horas, ciclistas rodarán de People for Bikes “Polanco”, en Goldsmith 53, colonia Polanco III Sección, con destino a la Caseta la Venta, en Carretera México - Toluca, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

Ohtli Chiquxs LGBTTIQ rodarán en Cuauhtémoc a las 20:00 horas del Kiosco de la Alameda Central con destino al “Último Mural de Orozco”, en Centro Urbano Presidente Alemán, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ