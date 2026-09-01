Seguridad

La Señora Ebelia, de 87 Años, Denuncia Despojo, Robo y Ahora Agresiones Físicas

Denunció por despojo, violencia y lesiones a familiares que tomaron parte de su casa, pero las agresiones aumentaron y estuvo en el hospital por un golpe propinado por uno de los invasores

La señora Ebelia sale de una clínica en silla de ruedas.La señora Ebelia sale de una clínica en silla de ruedas. Foto: N+

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