La Señora Ebelia, de 87 Años, Denuncia Despojo, Robo y Ahora Agresiones Físicas

La señora Ebelia Romero de 87 años ha logrado denunciar por despojo, violencia y lesiones a sus familiares que se apoderaron de la parte baja de su vivienda el 13 abril en la colonia Pedregal de Santo Domingo en la alcaldía Coyoacán.

Sin embargo un altercado se suma a la violencia que ha vivido, el 21 de agosto la hizo permanecer en el hospital debido a las lesiones en la cabeza, tórax y coxis.

En un video del momento del altercado se observa que la señora Ebelia cae y se golpea, pese a su condición no recibe ayuda y trata de ponerse en pie por ella misma.

Al respecto, Evelyn Piñones hija de la señora Ebelia, indicó:

"Sabía que mi mamá estaba atrás de la puerta. Entra a bajar los switch para que mis cámaras no siguieran grabando, sin ninguna piedad, sin ni siquiera levantarla, auxiliarla"

Han pasado casi cinco meses y la señora Ebelia vive con miedo y casi no duerme.

"Lo que queremos es que mi mamá vuelva a tener su paz, física y mental, así como lo vivió por 87 años que nadie le interrumpiera su vida", señaló su hija Evelyn.

Su familia ha priorizado su vida, dejando a un lado el inmueble

"Tener una vida tranquila y en paz, ya mira hijo, mi vida vale oro", asegura la señora Ebelia.

En la Ciudad de México en los primeros seis meses del 2026 se han contabilizado mil 900 carpetas de investigación por el delito de despojo.

Las víctimas más recurrentes. Personas de la tercera edad.

Evelyn Piñones, hija de la señora Ebelia indicó:

"Es algo terrible lo que está viviendo la tercera edad es algo terrible los despojos la violencia que existe y de los mismos familiares"

Con información de Víctor Gálvez de N+.

LECQ