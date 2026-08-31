Internacional

Secretario del Ejército de EUA Renuncia Tras Choques con Hegseth por Rumbo Militar

Dan Driscoll deja el cargo tras 18 meses, en medio de una ola de relevos en la cúpula militar de EUA

Secretario del Ejército de EUA Renuncia Tras Choques con Hegseth por Rumbo MilitarEl secretario del Ejército de EUA., Dan Driscoll, habla durante la celebración de "América 250" en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte, el 10 de junio de 2025. Foto AP / Archivo.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+