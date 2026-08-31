Secretario del Ejército de EUA Renuncia Tras Choques con Hegseth por Rumbo Militar

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su renuncia después de 18 meses en el puesto, informó la Casa Blanca el lunes, en la más reciente salida de un alto mando militar durante la administración de Donald Trump.

No se dio una razón oficial para la salida de Driscoll, amigo del vicepresidente JD Vance, aunque las tensiones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han sido ampliamente reportadas. La renuncia se suma a una serie de movimientos en la cúpula militar que han afectado particularmente al Ejército.

"El secretario Driscoll ha sido sumamente efectivo en impulsar la agenda del presidente Trump para hacer a Estados Unidos fuerte de nuevo en el Departamento del Ejército, al brindar un liderazgo sobresaliente durante operaciones militares históricas, restaurar el énfasis en la disposición operativa y la letalidad, colaborar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y más", declaró la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

"El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe y al secretario de Guerra", agregó.

El Pentágono remitió las preguntas al Ejército, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un vocero de Driscoll tampoco respondió a un mensaje de texto, según la agencia AP.

La salida de Driscoll ocurre después de una serie de relevos en la cúpula militar impulsados por Hegseth. El general Randy George, entonces jefe uniformado del Ejército, fue destituido de forma abrupta en abril, mientras que el general Christopher Donahue, comandante del Ejército en Europa y África, dejó el cargo de manera inesperada en junio. En abril, el secretario de la Marina, John Phelan, también había salido de su puesto, convirtiéndose en el primer titular de una rama militar en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump.

El general Christopher LaNeve, cuyo ascenso bajo Hegseth ha sido acelerado, ocupó el lugar de George como jefe de personal interino del Ejército. Bajo su mando, el servicio canceló un programa de modernización de drones que Driscoll había impulsado; una unidad del Ejército con base en Europa, que desarrollaba sus propios drones, recibió instrucciones de LaNeve de terminar ese esfuerzo y volver a ser un batallón de infantería tradicional, según funcionarios citados por AP.

Driscoll, aliado de George, lamentó su salida junto con legisladores republicanos y demócratas. En abril dijo ante el Congreso que él y su familia condujeron hasta la casa de George tras su renuncia "y todos le dimos un abrazo".

"Dicho esto, el liderazgo civil, el diseño de nuestro sistema, es que ellos eligen a los líderes que quieren", añadió Driscoll.

Driscoll es veterano de la guerra de Irak, inversionista tecnológico y exasesor de Vance, a quien conoció en la Facultad de Derecho de Yale. Al nominarlo en 2024, Trump lo calificó como "un disruptor y un agente de cambio".

Como secretario del Ejército, Driscoll fue designado para el inusual papel de negociador clave en los intentos por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. También impulsó la reducción de trámites burocráticos para que los contratistas militares desarrollaran con mayor rapidez capacidades de drones y contradrones.

El Senado lo confirmó en febrero de 2025 con una votación de 66 a 28, tras una audiencia del Comité de Servicios Armados centrada en la modernización de los sistemas del Ejército, el reclutamiento y el fortalecimiento de la base industrial militar.

Driscoll señaló que su padre y su abuelo sirvieron en el Ejército y se comprometió a enfocarse en las necesidades de los soldados. De acuerdo con el Ejército, se desempeñó como oficial de blindados de agosto de 2007 a marzo de 2011, con un despliegue en Irak de octubre de 2009 a julio de 2010.

En 2020 compitió sin éxito en la primaria republicana por un escaño en el Congreso por Carolina del Norte, donde obtuvo alrededor de 8% de los votos en un campo numeroso de candidatos.