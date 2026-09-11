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James Rodríguez Regresa al Futbol de Colombia: Fue Presentado por el Atlético Nacional

A sus 35 años, el futbolista internacional James Rodríguez asegura que no vuelve a su país natal a relajarse en las canchas o a pensar en el retiro

James Rodríguez ha jugado tres Copas del Mundo con la Selección de Colombia.James Rodríguez ha jugado tres Copas del Mundo con la Selección de Colombia. Foto: Reuters

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