James Rodríguez Regresa al Futbol de Colombia: Fue Presentado por el Atlético Nacional

Luego de jugar su tercer Mundial 2026 y vestir las playeras de equipos como Real Madrid y Bayern Múnich, el futbolista James Rodríguez ha decidido volver al futbol de Colombia. Hoy fue presentado por el Atlético Nacional, club al que describió como “un grande”.

James regresa al balompié colombiano 19 años después de salir del Envigado: Entonces fue fichado por el Banfield argentino. Luego dio el salto a Europa, con el Porto, para seguir en el Mónaco, Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton, Al Rayyan, Sao Paulo, Olympiacos y Rayo Vallecano.

Regresó al continente americano en enero del 2025, convencido por la propuesta del club León. En la Liga MX sólo estuvo dos torneos y se marchó en noviembre de ese mismo año. En febrero del 2026 firmó contrato con el Minnesota United de la MLS, con miras a mantenerse en buena forma para disputar la Copa del Mundo con Colombia

Durante su presentación como nuevo jugador del Atlético Nacional, el astro colombiano alabó a su nuevo equipo: “Este club, como todos lo saben, es algo grande, algo único”. Y detalló que desde las primeras conversaciones, iniciadas esta misma semana, sintió algo especial que lo llevó a acelerar su regreso al país.

“Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto. Vienen cosas grandes”, añadió James. También se dio tiempo para dejar en claro que se vaya a tirar a la hamaca o que sólo llegó para decirle adiós al futbol en su propio país, como aseguran algunos analistas.

Y remarcó: “Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, quiero jugar. He jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes, tienes que rendir hasta en un entrenamiento”.

Con la llegada de James Rodríguez, el Atlético Nacional reaviva las esperanzas de los fanáticos de obtener su trofeo de Liga número 19 y volver a la Copa Libertadores en buena forma. Incluso el entrenador Lucas González dijo que el mediocampista elevará el nivel del equipo: “Los buenos siempre tienen que estar en el campo y los buenos tienen que estar juntos”, con lo que prácticamente le aseguró la titularidad.

Trascendió que el contrato de James con el equipo verde es hasta junio del 2027. Según medios locales, será uno de los jugadores con mejor sueldo en la Liga colombiana, ya que le pagarán 1.5 millones de dólares por temporada.

Pese a llegar como fichaje bomba o estrella del equipo, James no podrá usar el dorsal 10 que lo ha distinguido porque ya lo tiene asignado Edwin Carmona. Se lo podría ceder, pero el reglamento establece que una vez iniciado el torneo eso ya no es posible.

Tampoco está disponible el 8, que lo trae Matheus Uribe. Así que Rodríguez deberá elegir uno de los que aún quedan, como el 11 (que usó en el Bayern Múnich) o el 5 (con el que debutó en la Selección mayor de Colombia). Así que todo indica que se inclinará por este último.

🎙️El más grande al más grande: “Esta camiseta pesa mucho y a mí me gusta mucho sentir eso. Estoy listo para todo lo que viene”.@jamesdrodriguez #JamesEsNacional pic.twitter.com/9WBJbQSKnw — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Con información de N+