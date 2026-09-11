Programas sociales

Apoyo de $24,000 Abre Registro en Línea: Requisitos y Cómo Inscribirse en Septiembre

Alista todos tus documentos, pues registrarse al apoyo de hasta 24 mil pesos es muy fácil si cumples con lo que pide el programa

Apoyo de 24,000 pesos abre registro en línea requisitos y cómo inscribirse en septiembre 2026Durante todo septiembre se va a poder solicitar el apoyo de 24 mil pesos. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar Edomex

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