Apoyo de $24,000 Abre Registro en Línea: Requisitos y Cómo Inscribirse en Septiembre

Es mes patrio de festejos, conmemoración y también de registro, pues un nuevo apoyo de hasta 24 mil pesos llega para que puedan solicitarlo varias personas en México, por eso te compartimos los requisitos y pasos para inscribirse en línea o de forma presencial al programa social en septiembre 2026.

Por si fuera poco, otro apoyo Bienestar de 9,500 pesos llega para jóvenes de 15 a 25 años de edad, por eso previamente te mostramos las fechas de registro y requisitos para poder solicitar al ayuda económica. Todo esto se suma al programa que da hasta 200 mil pesos y actualmente tiene recepción de nuevas solicitudes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Orfandad por Feminicidio en México

El apoyo de hasta 24 mil pesos que tiene registro durante todo el mes de septiembre 2026 es el Programa de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en Estado de Orfandad por Covid-19, que corre a cargo por parte del Gobierno del Estado de México, en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Edomex).

Las personas interesadas es solicitar dicha ayuda deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Residir en el Estado de México.

Ser persona menor de 18 años al momento del registro.

Encontrarse en situación de orfandad del padre, madre o de la persona tutora por Covid-19.

La madre, padre o tutor a cargo es quien deberá hacer la inscripción.

Llena el registro debidamente.

Se requiere identificación oficial vigente del tutor legal que contenga fotografía.

CURP del tutor legal.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, solamente si la identificación oficial no trae el domicilio.

Copia simple y original del Acta de defunción del padre, madre, ambos o tutor donde se especifique que la muerte fue a causa del Covid-19.

Documentos que acredite la tutoría, guarda y custodia o representación de las niñas, niños y adolescentes.

Copia simple del Acta de Nacimiento y CURP de los aspirantes a beneficiarios.

En caso de que el o la aspirante presente alguna discapacidad, se deberá presentar un certificado que lo corrobore.

El programa entrega un apoyo de 2 mil pesos, en una y en hasta 12 ocasiones (24 mil pesos) y para poder solicitarlo existen dos modalidades: Registro en línea y presencial. El primero es a través del siguiente link https://difem.edomex.gob.mx/. Si tienes dudas para hacer el trámite, puedes contactar a Amaranra Jennene Coronel Tenorio, Subdirectora de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El teléfono para marcar es 7222274705 Ext. 118.

La inscripción presencial se puede hacer en las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y sedes municipales que haya en el Edomex. El último día de registro al apoyo de 24 mil pesos es el 30 de septiembre 2026.

AO