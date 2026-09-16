Sociedad

Localizan Finca con 43 Perros en Condiciones Insalubres en Tlaquepaque

Las autoridades encontraron a los caninos entre la basura y el excremento en la colonia Residencial La Soledad, sin embargo, no presentan desnutrición

PerritoLocalizaron una finca con 43 perros en condiciones insalubres en Tlaquepaque. Foto: Gobierno de Tlaquepaque

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubren finca con 43 perros en condiciones insalubres en Tlaquepaque. Aunque no están desnutridos, el dueño tiene 20 días para mejorar el lugar o serán reubicados

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+