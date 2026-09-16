Localizan Finca con 43 Perros en Condiciones Insalubres en Tlaquepaque

Las autoridades localizaron una finca con 43 perros hacinados en condiciones insalubres, en medio de basura y excremento, en la colonia Residencial La Soledad, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Este hallazgo se dio tras un video que alertó a las autoridades sobre un presunto caso de maltrato animal, en donde se apreciaba a una persona persiguiendo a unos perros con un objeto con el que supuestamente los golpearía.

Los animales encontrados son criollos, de talla mediana a grande. Desde cachorros de dos a tres meses hasta adultos de tres a cuatro años.

A pesar de las condiciones del lugar donde fueron encontrados los caninos, se presume que los animales se encuentran en buen estado de salud. Además, se descargaron signos de desnutrición y no se hallaron marcas evidentes de maltrato.

El dueño de la finca manifestó que la situación se salió de control por la cruza no planificada entre sus propios perros, los cuales serán vacunados y esterilizados.

Al dueño se le dio un plazo no mayor a 20 días para adecuar el espacio; si no se cumplen las condiciones, se buscará reubicar a los perros en asociaciones protectoras de animales.