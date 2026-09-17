Revelan Estado de Salud y Diagnóstico de Alex Fernández tras Ser Hospitalizado de Emergencia

Alex Fernández, el nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández, evoluciona de forma favorable de dos padecimientos diagnosticados, una infección respiratoria y gastrointestinal.

De acuerdo con un comunicado publicado por el equipo del cantante continúa en recuperación, "bajo continua supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que lo atienden".

Instagram alexfernandez.g

"Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días y, muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán", explica el texto compartido en Instagram.

Un día antes, el 15 de septiembre en los festejos del inicio de la Independencia de México, causó preocupación entre sus seguidores y la prensa tras cancelar su concierto gratis en Culiacán, Sinaloa al ser hospitalizado.

Las personas cercanas al hijo de "El Potrillo" dieron a conocer que el vuelo privado de Las Vegas a Culiacán tuvo que ser desviado a Guadalajara, Jalisco, donde lo internaron.

"Todo su equipo, músicos, mariachi y staff se encuentra ya en Culiacán. Alex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público. Pedimos nuestras más sinceras disculpas y agradecemos su comprensión y cariño", informó su equipo en un comunicado.

Esta no ha sido la primera ocasión que Alex enfrenta complicaciones en su salud, en 2025 sufrió un accidente en la nieve cuando vacacionaba en Estados Unidos: recibió 18 puntadas y fue hospitalizado.

El interprete es el más joven de la dinastía Fernández apenas tuvo su debut en la música en 2019 con el álbum Sigue la dinastía.

Entre los temas que le han ganado reconocimiento popular destacan: ‘Lo Primero Que Haría’, ‘Esta Vida (Qué Bonita Es Esta Vida)’, ‘Puras Mentiras’ y 'Te Amaré'.

Además logró la nominación al Grammy Latino 2019 en las categorías Mejor álbum de música ranchera, mariachi y mejor canción regional.

HVI