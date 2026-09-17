Entretenimiento

Revelan Estado de Salud y Diagnóstico de Alex Fernández tras Ser Hospitalizado de Emergencia

El cantante ha causado preocupación entre sus seguidores luego de cancelar su concierto en Culiacán, Sinaloa

Revelan Estado de Salud de Alex Fernández tras Ser Hospitalizado de EmergenciaEl cantante mexicano, Alex Fernández. Foto: Facebook Alex Fernández

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+