Sociedad

Proponen Hasta 15 Años de Cárcel por Abandonar a Adultos Mayores en México; Así Aplicaría

Se calcula que 2.7 millones de personas viven en esta condición en el país; las mujeres son las más afectadas

Proponen cárcel por abandonar adultos mayoresCuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Proponen Hasta 15 Años de Cárcel por Abandonar a Adultos Mayores en México; Así Aplicaría