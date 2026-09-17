Internacional

Misión de ONU Considera que Estados Unidos Cometió Crímenes de Guerra en Irán

Informes de la República Islámica señalan que uno de los bombardeos alcanzó una escuela en Minab, donde murieron 168 personas, la mayoría menores de edad

IránEl informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: Reuters.

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