Internacional

Comisión Europea Responde a Trump: Alianza UE y Canadá No Es Contra EUA

Bruselas respondió a las amenazas del mandatario estadounidense de romper relaciones comerciales tras el acercamiento entre el bloque y Ottawa

Mark Carney, primer ministro de Canadá, ofrece un discurso ante el Parlamento EuropeoMark Carney, primer ministro de Canadá, ofrece un discurso ante el Parlamento Europeo. Foto: Reuters

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