Comisión Europea Responde a Trump: Alianza UE y Canadá No Es Contra EUA

Luego del acercamiento entre Canadá y la Unión Europea para fortalecer los lazos comerciales y la respuesta de Donald Trump de romper los vínculos con el bloque, Bruselas salió al paso para enfriar la tensión con Washington.

El proyecto de asociación entre la Unión Europea y Canadá no constituye en ningún modo una alianza contra Estados Unidos, aseguró Bruselas, tras las amenazas de Trump de cortar las relaciones comerciales.

Y es que este miércoles, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso a Canadá convertirse en el primer 'miembro asociado' del bloque.

El gesto molestó al presidente republicano que, en la noche del miércoles, lo consideró "un acto hostil" y amenazó con imponer "aranceles muy serios" o con dejar de "comerciar con Europa".

"La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie", declaró Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea.

La iniciativa presentada por Von der Leyen coincidió con la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde ofreció un discurso este jueves y destacó que Canadá y la Unión Europea "son más fuertes juntos".

La jefa del Ejecutivo de la UE también ofreció a Canadá sumarse al futuro 'Consejo Europeo de Seguridad' que también reuniría al Reino Unido y a Noruega.

Francia, la segunda economía de la UE, celebró estas iniciativas para profundizar las relaciones con Canadá. El ministro de Asuntos Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, declaró que la vocación es crear vínculos con Ottawa, aunque precisó que el proyecto debía ser analizado.

El estatuto de miembro asociado no está jurídicamente definido por los tratados de la UE. Sin embargo, Alemania propuso esta opción para Ucrania y sugirió que le permitiría asistir a reuniones y cumbres europeas, aunque sin derecho a voto.

ICM