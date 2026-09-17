Internacional

Mueren 48 Personas en Nigeria Luego de Tomar una Bebida que Podría Contener Metanol

Además, otras 100 recibían tratamiento después de ingerir una bebida local en el estado de Ondo

La bebida podría contener metanolFoto: Pixabay | Ilustrativa

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