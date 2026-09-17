Mueren 48 Personas en Nigeria Luego de Tomar una Bebida que Podría Contener Metanol

Autoridades en Nigeria indicaron que al menos 48 personas fallecieron y otras 100 recibían tratamiento luego de consumir una bebida local en el estado de Ondo, en el sur del país.

Abayomi Jimoh, vocero de la policía de Ondo, indicó que uno de los detenidos relacionados con el caso, que se dedicaba a producir bebidas y que se sospecha que tenía metanol, está ayudando con las investigaciones.

Según declaró a la AP Banji Ajaka, comisario de Salud del estado, más de cien personas han enfermado después de ingerir la bebida en días recientes, en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele, en Ondo.

Se cree que en total ha habido 182 personas afectadas, añadió.

"Ocurrió muy rápido. Una vez que consumen, dependiendo de la cantidad, los riñones dejarán de funcionar, la vista fallará, el cerebro se dañará", dijo Ajaka.

Indicó que algunas de las personas que enfermaron tras consumir el brebaje ya fueron dadas de alta del hospital.

Según la prensa local, la primera muerte se reportó hace casi dos semanas.

Con información de AP.

LECQ