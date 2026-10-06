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Rafa Márquez Confía en Seguir con el 'Tala' Rangel y Explica Baja de Gil Mora

El seleccionador dijo que cualquiera puede equivocarse y enlistó las molestias de la joven promesa del futbol mexicano, que no estará para el partido contra Chile

Rafael MárquezRafa Márquez no ha podido ganar como entrenador principal de la Selección Nacional. Foto: Reuters.

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Conferencia de Rafa Márquez Previa a México vs Chile Hoy: DT Confía en Tala Rangel y Explica Baja de Gil Mora | N+