Rafa Márquez Confía en Seguir con el 'Tala' Rangel y Explica Baja de Gil Mora

El Director Técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, dijo que confía en Raúl "El Tala" Rangel de cara al partido de mañana contra Chile y explicó por qué Gilberto Mora no estará disponible para el encuentro que cerrará la fecha FIFA en Los Ángeles.

En conferencia, el seleccionador justificó a su arquero titular y contó que se acercó para comentar sus dos equivocaciones que sellaron la goleada de Estados Unidos contra México el sábado pasado en Arizona. Sin embargo, no precisó si lo alineará este martes o dará oportunidad a algún suplente.

"Con 'Tala' hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar, y cualquiera se puede equivocar, obviamente, así que no tengo ningún problema con eso", indicó el michoacano.

"El hecho de haber sido jugador, creo que me la idea de seguir plenamente confiando en él y de trabajar aún más con él", añadió.

Márquez dijo que todo el equipo cometió errores en el clásico de la CONCACAF y reiteró su respaldo al guardameta de Chivas, quien ascendió a la titularidad desde el pasado Mundial, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón.

"Estos días vino con nosotros (el 'Tala'), a hablar con nosotros, para ver cómo le podemos ayudar a mejorar y, bueno, eso habla de que reconoce que no no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros y bueno, todos nos equivocamos, así que hay plena confianza en él", insistió.

Rangel fue responsable de dos de los tres tantos a favor de Estados Unidos el fin de semana. En el primer tiempo no atajó bien una pelota que le rebotó y dejó servida a Julian Hall para que pusiera el 1-0. En la segunda mitad, erró un pase que Cavan Sullivan interceptó y disparó desde fuera del área ante un arco desprotegido.

En un primer momento, Márquez calificó esos errores como "groseros" y dijo que la derrota dolió porque los goles fueron regalos al rival. Sin embargo, indicó que las fallas son "corregibles".

Este lunes, el DT dijo que Mora acumula molestias desde juegos pasados en los Xolos de Tijuana y quieren cuidarlo, pues no ha podido recuperarse plenamente, de ahí que no participó en el enfrentamiento en Glendale contra la escuadra de las barras y las estrellas y ahora causó baja definitiva para regresar con su club.

"Él sigue presentando una molestia en el cual, en la conferencia antes de del partido, obviamente fue antes del entrenamiento, durante ese entrenamiento, después de la conferencia él termina el entrenamiento con molestias también", dijo sobre la previa al partido contra Estados Unidos.

"Al final, las molestias ya las viene cargando, no nada más de ahora, ya viene de semanas antes, antes incluso de que estuviera con nosotros en Selección, entonces, yo en la misma línea de tratar de cuidar al jugador y más siendo Mora, que sigue en un proceso de crecimiento y que tenemos que cuidarlo", agregó.

La joven promesa del futbol mexicano, apuntó, no ha estado al 100% desde antes del proceso mundialista, cuando acusó molestias en las lumbares y la pubalgia. En consecuencia, justificó que dejara la concentración del Tricolor para que no estuviera recayendo.

"Yo creo que lo más importante hoy en día es cuidar a Gil para que no esté cayendo y recayendo en ciertas molestias, esperar a que crezca bien y que ojalá se recupere pronto y poderlo tener lo antes posible. Hoy en día ya está en su club y al club le tocará responder a esa pregunta también", atribuyó.

Rafa Márquez no ha podido ganar como entrenador principal de la Selección Nacional. Suma dos empates: contra Colombia y Perú, que terminaron 1-1; así como la derrota de 3-0 ante Estados Unidos.

Este martes buscará su primera victoria ante Chile, en el cuarto juego de la fecha FIFA postmundialista. El partido se disputará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y habrá un homenaje para Guillermo Ochoa.

En la rueda de prensa, el exdefensor del Barcelona adelantó que alineará al mejor equipo posible, pese a las bajas de jugadores como el propio Mora o Luis Romo, quien está lesionado, o Mateo Chávez, que fue expulsado por una doble cachetada a Sebastian Berhalter en el juego contra Estados Unidos.

ASJ