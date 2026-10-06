¿La Selección Mexicana Jugará en Wembley? Afición Pide Partido Amistoso vs Inglaterra

El Mundial 2026 generó una enorme ilusión en la afición mexicana, pues además de que México fue sede de múltilples partidos, la selección nacional obtuvo su mejor participación en la historia de una fase de grupos y ganó un partido de eliminación directa por primera vez desde 1986. Sin embargo, Inglaterra terminó eliminando al Tricolor en los octavos de final en lo que para muchos fue el mejor partido de toda la Copa del Mundo.

Aquel encuentro entre México e Inglaterra parece haber generado una gran amistad entre las aficiones de ambos equipos, pues los seguidores ingleses fueron bien recibidos en el Estadio Banorte e incluso tras la derrota, se vieron gestos de amabilidad por parte de ambas partes.

Es por esa razón que en Inglaterra han pedido a la FA —organismo que regula el futbol en ese país— que se invite a la selección mexicana a disputar un partido amistoso en el mítico estadio de Wembley. El periodista Henry Winter, del medio talkSPORT, escribió un mensaje en el que solicitó que se pueda llevar a cabo un encuentro entre ambas escuadras, luego de que México fuera un "anfitrión maravilloso".

"Querida FA, ¿podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor?", escribió el periodista en su cuenta de X. "Afuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, aficionados ingleses y mexicanos bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley. No ha pasado desde 2010", explicó.

¿México jugará nuevamente en Wembley?

Por ahora no hay nada oficial, solo la intención de los aficionados para que se lleve a cabo un partido México vs Inglaterra en Wembley. Y es que los hinchas ingleses se mostraron sumamente entusiasmados en la publicación hecha por Harry Winter.

La última vez que la selección mexicana absoluta jugó en Wembley fue el 24 de mayo de 2010, en un partido amistoso que terminó con victoria para Inglaterra 3-1. Además, en 2012 la selección olímpica —es decir, de categoría sub-23 con algunos refuerzos mayores— conquistó la medalla de oro en ese mismo estadio, cuando derrotaron a Brasil en la final de futbol de los Juegos Olímpicos de Londres.