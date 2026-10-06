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¿La Selección Mexicana Jugará en Wembley? Afición Pide Partido Amistoso vs Inglaterra

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en los octavos de final de la Copa del Mundo

Harry Kane saluda a Raúl Jiménez tras el partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026Harry Kane saluda a Raúl Jiménez tras el partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026 | Foto: Reuters

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