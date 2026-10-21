Seguridad

Detectan en el AICM Seis Bienes Arqueológicos de Veracruz con Destino a Gran Bretaña

El INAH confirmó que son patrimonio cultural de la nación y están protegidas por la ley

Detectan en el AICM Seis Bienes Arqueológicos de Veracruz con Destino a Gran BretañaSeis bienes arqueológicos de Veracruz fueron identificados durante una inspección en el AICM. Foto: Gabinete de Seguridad

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Descubren Bienes Arqueológicos de Veracruz en el AICM | N+