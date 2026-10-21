Detectan en el AICM Seis Bienes Arqueológicos de Veracruz con Destino a Gran Bretaña

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México identificaron seis bienes arqueológicos procedentes de Veracruz que pretendían ser enviados a Gran Bretaña mediante Correos de México, durante labores de inspección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó el Gabinete de Seguridad.

La revisión se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que las piezas forman parte del patrimonio cultural de la nación y están protegidas por la ley.

El Gabinete de Seguridad añadió que sus instituciones mantienen acciones coordinadas para prevenir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y proteger el patrimonio cultural de México.

Con información de N+.

CT