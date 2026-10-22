Fallece Motociclista tras Presunto Impacto contra Camioneta en Ciudad Madero, Tamaulipas

El conductor de una motocicleta perdió la vida tras impactarse contra una camioneta en el cruce de la calle 2 y segunda avenida en la colonia Jardín 20 de Noviembre perteneciente a Ciudad Madero.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de Ciudad Madero para valorar al motociclista, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se encargó de acordonar el área para llevar a cabo el peritaje y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades en este hecho vial que dejó como saldo una persona fallecida.