Accidentes

Fallece Motociclista tras Presunto Impacto contra Camioneta en Ciudad Madero, Tamaulipas

Serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades en este hecho vial

Fallece Motociclista tras Presunto Impacto contra Camioneta en Ciudad Madero, TamaulipasFallece Motociclista tras Presunto Impacto contra Camioneta en Ciudad Madero, Tamaulipas. Foto: N+

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Motociclista muere en Ciudad Madero tras choque con camioneta.

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