Dani Olmo se Pierde el Clásico: Jugadores que No Estarán en el Barcelona vs Real Madrid

Luego de la intensa actividad a media semana que tuvimos en la UEFA Champions League, los aficionados del futbol se preparan para vivir el partido que divide al mundo entero: FC Barcelona vs Real Madrid. Esta nueva edición del Clásico se juega este domingo 25 de octubre en el Camp Nou, en donde los culés buscarán seguir con su paso perfecto en LaLiga, mientras que el cuadro merengue intentará recortar distancias en la lucha por el liderato.

Ambos equipos llegan a este partido en momentos distintos. Por un lado, el conjunto blaugrana se ha consolidado como uno de los mejores del mundo en la actualidad y pese a que perdieron su primer encuentro de la campaña cuando cayeron 4-2 en el Parque de los Príncipes ante el PSG, bajo el mando de Hansi Flick han encontrado un estilo de juego que los tiene como líderes en el campeonato español.

Por su parte, el Real Madrid no termina de convencer en sus formas y la afición del Bernabéu ha lanzado críticas sobre varios de sus jugadores. Aún así, los pupilos de José Mouroinho van perfectos en la Champions y saben que una victoria sobre el Barça podría darle un vuelco a la temporada. Sin embargo, ambos clubes llegarán al Clásico con bajas y ausencias, siendo la de Dani Olmo la más reciente por parte de la escuadra culé.

Dani Olmo se pierde el Clásico por lesión

Durante el partido del PSG vs Barcelona, Dani Olmo sufrió una "lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival", según informó la institución catalana en un comunicado de prensa. Debido a esto, el internacional español se perderá alrededor de un mes de actividad y por lo tanto, se quedará sin minutos en el Clásico frente al Real Madrid.

Sin embargo, la baja de Olmo no es la única de cara a este compromiso. Aquí te dejamos todos los jugadores de ambos equipos que por una u otra razón, no podrán participar en el primer Clásico de la temporada.

Jugadores que se pierden el Clásico

Barcelona tendrá a las siguientes bajas para el partido de este domingo:

Dani Olmo

Eric García

Jules Koundé

Andreas Christensen

Roony Bardghji

Real Madrid no podrá contar con estos futbolistas en el Clásico: