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Dani Olmo se Pierde el Clásico: Jugadores que No Estarán en el Barcelona vs Real Madrid

El atacante español se lesionó durante la derrota del Barça ante el PSG en la tercera fecha de la UEFA Champions League

Dani Olmo, jugador del Barcelona, en un partido de Champions LeagueDani Olmo, jugador del Barcelona, en un partido de Champions League | Foto: Reuters

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