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Como Golea al Manchester United en la Champions League

El equipo de los Red Devils estuvo cerca de igualar su peor derrota en la historia de este certamen

Jugadores del Manchester United durante la derrota ante el Como 1907 en la UEFA Champions LeagueJugadores del Manchester United durante la derrota ante el Como 1907 en la UEFA Champions League | Foto: Reuters

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