Como Golea al Manchester United en la Champions League

La crisis del Manchester United se sigue acrecentando durante la presente temporada. El equipo que hoy dirige Michael Carrick sufrió una dolorosa derrota en la tercera jornada de la Fase de Liga en la UEFA Champions League, contra el equipo italiano Como 1907.

Con una actuación brillante de Nico Paz, el conjunto de la Serie A le pasó por encima al United con un resultado final de 4-1. El futbolista argentino fue la gran figura del partido con dos anotaciones y una asistencia, liderando a la escuadra dirigida por Cesc Fabregas para llevarse su segunda victoria de la campaña europea.

Por su parte, el United apenas suma tres puntos de nueve posibles en lo que va de la presente edición de la Champions League. Los Red Devils ya tienen dos derrotas y al término de la tercera fecha, están entre los últimos lugares de la tabla que aspiran a jugar los Playoffs.

Manchester United atraviesa una crisis deportiva

Con el 4-1 de este día, el Manchester United estuvo a punto de igualar su peor registro en la historia de sus participaciones en la Champions League. El equipo había sido goleado dos veces marcador de 4-0: una ante el Barcelona en 1994 y la otra contra el AC Milan en 1958.

Aunado a esto, el equipo que alguna vez dominó el futbol inglés hoy vive un mal momento bajo la dirección de Michael Carrick. En la Premier League, los Red Devils han disputado siete compromisos en lo que va de la temporada, pero únicamente tiene un triunfo, cuatro empates y dos derrotas. Los 7 puntos que suma hasta el momento, tienen al United apenas 2 unidades por encima de la zona de descenso.