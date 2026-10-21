Kvaratskhelia Será Baja del PSG Varios Meses por Rotura de Ligamento Cruzado

El atacante georgiano del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia, quien jugó contra el Barcelona en la Champions, sufrió "rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" y estará de baja varios meses, anunció este miércoles el PSG.

Como consecuencia de esta grave lesión, el internacional de 25 años podría estar de baja el resto de la temporada.

Al ser contactado por la AFP, el entorno del jugador valoró que en este momento todavía "era difícil" hablar de una fecha de regreso, pero con ese tipo de lesión, como mínimo, el jugador estará de baja seis meses.

Reemplazado en el minuto 58 de partido, Kvaratskhelia se dañó en una acción con Xavi Espart y tuvo que ser sacado del campo ayudado por dos miembros del cuerpo médico, sin poder apoyar su pierna derecha.

En las imágenes del partido, la rodilla del jugador parecía hacer una rotación hacia el interior.

El jugador se someterá "a una intervención quirúrgica en los próximos días", precisó el PSG.

Otros dos jugadores del club francés tuvieron que ser sustituidos por lesión el martes.

Ousmane Dembélé, lesionado en el muslo izquierdo, "permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas", al igual que el capitán Marquinhos, tocado en el muslo derecho, precisó el PSG en un comunicado médico.

El conjunto parisino, vigente campeón de la UEFA Champions League, se impuso 4-2 al Barça en el estadio Parc des Princes (Parque de los Príncipes), en la capital francesa.

Con información de AFP

ASJ