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Kvaratskhelia Será Baja del PSG Varios Meses por Rotura de Ligamento Cruzado

El jugador georgiano se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días y se estima que quede fuera por el resto de la temporada

KVARATSKHELIAEl conjunto parisino se impuso 4-2 al Barça en el estadio Parc des Princes. Foto: AP.

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