Economía

Confirman que Reserva de Gas de México Es de 3 Días: Sheinbaum Descarta Problemas

El Gobierno de México garantiza que hay mecanismos para responder conforme se presenta la demanda

Secretaria de Energía en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Presidencia de la RepúblicaSecretaria de Energía en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Presidencia de la República
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