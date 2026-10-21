Confirman que Reserva de Gas de México Es de 3 Días: Sheinbaum Descarta Problemas

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, confirmó que la reserva de gas en México es de tres días, pero garantizó que hay mecanismos en el país para responder a la demanda.

“En términos de almacenamiento solo tenemos esa capacidad, pero sí tenemos mecanismos para responder conforme a la demanda se presenta”, dijo durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria nacional, por su parte, comentó que el tema de la capacidad de almacenamiento de los combustibles no es actual, sino que tiene mucho tiempo, y afirmó que “hasta ahora no ha habido problemas importantes por no tener una capacidad mayor”.

Agregó que las plantas de gas natural licuado permiten almacenar más combustible en caso de alguna necesidad, aunque expresó que “de todas maneras es deseable que haya mayor capacidad de almacenamiento de todos los combustibles. Hay países que tienen reservas estratégicas de almacenamiento”.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, en la actualidad hay solo cinco estaciones de almacenamiento de gas natural licuado en México: dos en Baja California, dos en Tamaulipas y una en Manzanillo, Colima.

Además, comentó que existe un sistema de ductos que también permite tener empacada cierta cantidad de gas.

“Lo que hacemos es una dinámica en la cual vamos regulando todo el sistema conforme las demandas y las necesidades, y actualmente tenemos capacidad para responder a la demanda que tenemos de electricidad y de consumo de gas en parques industriales y en la industria”, apuntó.

SPB