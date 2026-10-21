Pemex Reporta su Nivel Más Bajo de Deuda desde 2014

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que esta empresa pública del Estado tiene el nivel más bajo de deuda desde 2014 y destacó que hoy produce más energía para México, más petroquímicos y fertilizantes que fortalecen a la industria y al campo.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, añadió que Pemex cuenta con más recursos para invertir y con un programa de inversión sólido para seguir fortaleciendo producción, refinación y desarrollo energético del país en los próximos años.

El funcionario recordó que los ejes estratégicos en la materia son: producción estable, más refinación y más valor generado; más petroquímica y fertilizantes; menos deuda y más recursos para proyectos productivos y más inversión para el futuro.

Al respecto, Sheinbaum indicó que actualmente Pemex solo paga 30% de impuestos, sin considerar ISR.

Recordó que se llegó a quitarle el 85% de hacienda pública, pero al iniciar su administración se planteó que solo tuviera un impuesto por producción y representara el 30%; “eso le da más recursos para poderlos invertir”.

Por su parte, Carpio Fragoso, al dar a conocer los avances en el país, afirmó que actualmente se mantiene una producción estable cercana a la meta de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando 1.76 millones de barriles por día.

“Estamos refinando más petróleo en México: actualmente, refinamos 81% más petróleo que en 2018, al pasar de alrededor de 612 mil barriles por día a más de un millón 100 mil barriles diarios”, añadió.

Carpio atribuyó dicho avance a la operación constante de refinerías, a la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras operativas en instalaciones estratégicas de la refinería en Tula.

También aseguró que se está transformando más petróleo en productos útiles para la economía y la población.

Según el director de Pemex, el incremento en refinación se refleja directamente en la producción de combustibles; “la producción de gasolina, diésel y turbosina ha aumentado 186% respecto a 2018”, añadió.

Otro cambio importante, dijo, fue el incremento en la producción de los combustibles que comercializa Pemex.

Ejemplificó que en 2018, de cada 100 litros vendidos, solo 24 eran producidos en sus propias refinerías, pero hoy son 87 de cada 100.

“Eso significa que Pemex genera cada vez más valor dentro de su propia cadena productiva y depende menos de compras externas para su operación comercial”, manifestó.

Por otra parte, dio a conocer que las ventas de gasolina y diésel crecieron 17.9% de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En materia financiera, destacó que en menos de dos años Pemex redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares; “hoy tenemos el nivel más bajo desde 2014”, puntualizó.

“En resumen, hoy Pemex produce más energía para México, produce más petroquímicos y fertilizantes que fortalecen a la industria y al campo; tiene una deuda menor y cuenta con más recursos para invertir, además cuenta con un programa de inversión sólido para seguir fortaleciendo producción, refinación y desarrollo energético del país en los próximos años”, sostuvo.

SPB