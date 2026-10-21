Economía

Pemex Reporta su Nivel Más Bajo de Deuda desde 2014

Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Petróleos Mexicanos, afirma que hoy la empresa pública produce más energía para el país

Instalaciones de Petróleos Mexicanos. Foto: X @PemexInstalaciones de Petróleos Mexicanos. Foto: X @Pemex
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