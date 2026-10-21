Economía

Getty Images Se Declara en Quiebra en Estados Unidos para Reestructurar su Deuda

La decisión se tomó tras largas negociaciones, mientras se presentan cambios en hábitos de los clientes, que cada vez más prefieren imágenes generadas por inteligencia artifical

GettyFoto: Reuters | Ilustrativa.
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