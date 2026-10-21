Reino Unido Aprueba Proyecto de Gas en Mar del Norte Pese a Compromiso Climático

El gobierno del Reino Unido aprobó el miércoles un proyecto de gas natural frente a la costa de Escocia, pese a las objeciones de grupos ambientalistas, al afirmar que mejoraría la seguridad energética mientras el país transita hacia fuentes de energía renovable.

Se espera que el gas del yacimiento Jackdaw, al este de Aberdeen, que quedó paralizado por un fallo judicial en 2024, comience a fluir hacia la red de distribución de gas británica a finales de este año, reduciendo la dependencia de la energía extranjera amenazada por el conflicto en Oriente Medio y Ucrania.

El gobierno aún no se ha pronunciado sobre el proyecto Rosebank, al oeste de las islas Shetland, que se espera que produzca principalmente petróleo crudo.

Jackdaw y Rosebank han sido objeto de un intenso debate en Reino Unido, en el que activistas ambientalistas y algunos miembros del gobernante Partido Laborista argumentan que los proyectos chocan con los esfuerzos por reducir el uso de combustibles fósiles y combatir el cambio climático. Los partidarios dicen que Reino Unido seguirá necesitando petróleo y gas para impulsar la industria y calentar los hogares durante esa transición, y que es mejor utilizar fuentes locales que depender de suministros extranjeros.

Aunque el yacimiento Jackdaw, al este de Aberdeen, fue aprobado originalmente en 2022 por un gobierno anterior encabezado por los conservadores , esa decisión quedó paralizada por impugnaciones legales. El Tribunal de Sesión en Edimburgo dictaminó el año pasado que tanto Jackdaw como Rosebank habían sido aprobados ilegalmente porque el gobierno no había considerado las emisiones de carbono generadas por la quema del gas de los proyectos cuando evaluó su impacto ambiental .

Tras una revisión adicional, la ministra de Energía, Miatta Fahnbulleh, aprobó el proyecto el miércoles.

"Esta decisión respaldará la seguridad energética del país con gas de producción nacional este invierno y ayudará a minimizar el uso del Reino Unido de combustibles importados con mayores emisiones mientras continuamos nuestra transición hacia las energías renovables y la energía nuclear", dijo Fahnbulleh en un comunicado.

El gobierno dijo que Jackdaw haría una contribución "pequeña pero significativa" a la seguridad energética del país, al representar alrededor del 5% de la producción de gas del Reino Unido durante los 11 años de vida del proyecto. Pero reconoció que el proyecto no eliminaría la necesidad británica de importar gas ni reduciría los precios, que están fijados por los mercados internacionales.

Fahnbulleh dijo que el gobierno sigue comprometido con eliminar las emisiones netas de carbono para 2050 y poner fin a la aprobación de nuevas licencias de petróleo y gas.

Tanto Jackdaw como Rosebank están siendo desarrollados por Adura, una empresa conjunta del gigante energético Shell, con sede en el Reino Unido, y la noruega Equinox.

Neil McCulloch, director ejecutivo de Adura, dijo que la decisión sobre Jackdaw era una cuestión de urgencia porque el proyecto estaba listo para entrar en funcionamiento este invierno. Los funcionarios del gobierno tienen más tiempo para pronunciarse sobre Rosebank porque no estará listo para comenzar la producción hasta el próximo año.

"Anticipamos que la decisión se tomará de manera positiva, y continuamos con el desarrollo del yacimiento", dijo a la BBC.

Con información de AP

ASJ