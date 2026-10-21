Internacional

Reino Unido Aprueba Proyecto de Gas en Mar del Norte Pese a Compromiso Climático

La aprobación del yacimiento Jackdaw, frente a Escocia, representa una victoria para la industria británica de hidrocarburos en medio del alza de los precios de la energía por la guerra en Irán

Reino UnidoEl Gobierno británico aprobó el proyecto en contra de su propio compromiso climático de frenar nuevas explotaciones de combustibles fósiles. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+