Detienen a Creadora de Contenido Brasileña en Egipto por Hacer 'Twerking'

Por hacer un baile indebido, el cual calificaron de pornográfico, las autoridades egipcias detuvieron en la ciudad de Alejandría a la creadora de contenido brasileña Mariana Alves Gadleha Pereira, conocida en redes sociales como Malévola, y a su compañera de viaje.

En una publicación en sus plataformas oficiales, el Ministerio del Interior de Egipto informó que las mujeres están acusadas por haber realizado en la calle "movimientos exhibicionistas pornográficos", entre otras acciones, y grabar las imágenes que fueron difundidas por la propia influencer.

La dependencia confirmó que al analizar "unos videos que circularon en las redes sociales", se pudo "identificar y arrestar en Alejandría a las dos mujeres que aparecen en las grabaciones", según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

En las pruebas visuales que acompañaron el mensaje del Ministerio del Interior, se puede ver a dos turistas que desde el punto de vista de este instancia bailaban provocativamente, además de hacer insinuaciones sexuales y acosando a peatones en calles de distintas provincias.

Y ambas, según la nota, "confesaron haber cometido los actos descritos, y admitieron haber grabado y difundido los vídeos en sus redes sociales para aumentar su audiencia".

Añadió que se han iniciado "los procedimientos legales y la Fiscalía se hizo cargo de la investigación", aunque hasta el momento no hay información de si ambas mujeres serán deportadas ni los cargos de los que se les acusa.

En la publicación, el ministerio difundió un video en el que aparecen diferentes clips de ambas mujeres haciendo twerking en el interior de un autobús, así como montadas en una motocicleta, y posteriormente las fotos de las dos arrestadas.

Aunque el Ministerio no dio a conocer la identidad de la creadora, a través de las redes sociales de Mariana se informó que había sido detenida. La agencia de comunicación a la que pertenece informó que ya habían dado parte a la embajada brasileña en El Cairo para que dieran seguimiento.

En entrevista para medios locales, el abogado de Mariana, Jonatha Carvalho Matos, informó que en las próximas horas ambas mujeres serían liberadas y que sería el equipo de la creadora de contenido el encargado de dar mayores detalles a través de un comunicado.

Desde el año pasado, las autoridades egipcias han reactivado una campaña de arrestos de creadores de contenido de TikTok y otras plataformas, con más de un centenar de detenidos.

La Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR) ha documentado esta campaña, iniciada en 2020, y sostiene que comenzó afectando principalmente a mujeres que publicaban videos bailando en redes sociales, pero que posteriormente se amplió a otros creadores de contenido y a personas acusadas de difundir opiniones consideradas contrarias a los valores sociales o religiosos.

ICM