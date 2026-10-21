Internacional

Detienen a Creadora de Contenido Brasileña en Egipto por Hacer 'Twerking'

Los clips publicados por las autoridades egipcias muestran a dos mujeres haciendo 'twerking' en la calle, actividad por la que fueron arrestadas al considerarla 'pornográfica'

Una mujer posa frente a las pirámides de Giza, en EgiptoMariana Alves Gadleha Pereira, creadora de contenido brasileña, fue detenida en Egipto. Foto: Instagram | malevolazx

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