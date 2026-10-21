Rusia Libera a Profesor Estadounidense Acusado de Ser Mercenario en Ucrania

En una muestra más del diálogo entre Estados Unidos y Rusia, el presidente Vladimir Putin anunció la liberación del ciudadano estadounidense Stephen James Hubbard, un profesor capturado por las tropas rusas cuando servía como mercenario en el ejército ucraniano.

La medida se dio a conocer al inicio de la reunión entre el mandatario y el emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, quien llegó a San Petersburgo para hablar de una posible salida al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La respuesta del enviado de la Casa Blanca fue de agradecimiento al líder ruso por la liberación del profesor de 73 años, que había sido condenado por la justicia rusa a seis años y 10 meses de cárcel en 2024.

Según Rusia, Hubbard, quien cumplirá 74 años en diciembre, se alistó en una unidad de defensa territorial de Izuim (donde residía desde 2014) tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

El oriundo del estado de Míchigan recibía un salario de mil dólares mensuales por su servicio en el ejército ucraniano, según la versión oficial rusa.

El profesor de inglés recibió entrenamiento y luchó del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas hasta abril de 2022, cuando fue capturado por militares rusos.

Dos años más tarde, en octubre de 2024, un tribunal en Moscú declaró a Hubbard culpable de actividad mercenaria y lo condenó a seis años y diez meses de cárcel.

Durante el juicio, el estadounidense admitió su culpa, aunque luego aseguró no haber formado parte nunca de una defensa territorial u otra unidad armada.

Trump afirmó el martes que le había pedido a Putin la liberación de Hubbard. "He hablado con él largo y tendido. Le he pedido que lo libere. A ver qué pasa", declaró Trump a los periodistas en Washington.

Un día después de las palabras del mandatario estadounidense, Stephen James Hubbard estaba en el aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo listo para salir rumbo a la Unión Americana.

"Bienvenido a casa, Stephen, es un placer tenerte de regreso", escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo de señalar que la petición de la liberación fue directamente tramitada entre mandatarios y por la cual Estados Unidos no tuvo que dar nada a cambio.

Con información de EFE, AFP y N+

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