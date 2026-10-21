Internacional

Rusia Libera a Profesor Estadounidense Acusado de Ser Mercenario en Ucrania

La liberación se da en el marco del diálogo entre el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el mandatario ruso, en San Petersburgo

Stephen James Hubbard, ciudadano estadounidense encarcelado en RusiaStephen James Hubbard, ciudadano estadounidense encarcelado en Rusia. Foto: AP

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