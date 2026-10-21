Sociedad

Feria del Centenario Reynosa 2026: Grupo Frontera Estará Presente

Se llevará a cabo del 13 al 29 de noviembre en las instalaciones del Polideportivo, con conciertos, juegos mecánicos, gastronomía y diversas actividades para las familias

Feria del Centenario Reynosa 2026: Grupo Frontera Estará PresenteFeria del Centenario Reynosa 2026: Grupo Frontera Estará Presente. Foto: Grupo Frontera

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Reynosa se viste de fiesta por su centenario con la Feria del Centenario 2026. Del 13 al 29 de noviembre, disfruta de Grupo Frontera y otros artistas.

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