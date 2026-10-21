Feria del Centenario Reynosa 2026: Grupo Frontera Estará Presente

Reynosa se prepara para celebrar el centenario de su nombramiento como ciudad con la Feria del Centenario Expo Reynosa 2026, que se llevará a cabo del 13 al 29 de noviembre en las instalaciones del Polideportivo, con conciertos, juegos mecánicos, gastronomía y diversas actividades para las familias.

El alcalde Carlos Peña Ortiz presentó la cartelera artística del evento, que reunirá a exponentes de distintos géneros musicales, como La Firma, Xavi, Los Ángeles Azules, María José, Banda MS, Luis Fonsi y Grupo Frontera, además de otras agrupaciones y espectáculos.

La programación también contempla presentaciones de talento local, una función de lucha libre, un tributo a las Guerreras K-Pop y el espectáculo Palomazo Norteño, en el que participarán Lalo Mora, Raúl Hernández, Rosendo Cantú y Eliseo Robles.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno Municipal, las actividades se desarrollarán en el marco de los 100 años de que Reynosa recibió el nombramiento de ciudad, acontecimiento ocurrido el 24 de noviembre de 1926.

En cuanto al acceso, el Ayuntamiento informó que habilitará una plataforma digital para que las personas que no cuenten con recursos suficientes puedan registrarse y solicitar un pase gratuito. Los detalles sobre el costo de la entrada general y el procedimiento para obtener estos pases se darán a conocer posteriormente.

Asimismo, las autoridades prevén implementar un operativo de seguridad con la participación de corporaciones municipales y estatales, además de recomendar el uso del transporte público, taxis o plataformas de movilidad para facilitar los traslados y prevenir accidentes.

Con esta celebración, Reynosa busca ofrecer espacios de convivencia familiar y entretenimiento, además de atraer visitantes de municipios de la región y del Valle del Sur de Texas.