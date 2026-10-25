¿Van a Pasar el Querétaro vs Cruz Azul Gratis? Dónde Ver la Transmisión del Partido de Liga MX

Hay futbol este domingo y el actual campeón de la Liga MX busca meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de la tabal general, por eso acá te damos el horario y dónde ver el partido de Querétaro vs Cruz Azul hoy, pues muchos aficionados tienen la duda de si la transmisión pasa en vivo gratis.

La Máquina es uno de los equipos con mejor plantel del futbol mexicano y aunque acumulan cuatro partidos sin perder, solo ganaron uno, por lo que el equipo de Joel Huiqui debe empezar a enracharse para llegar de la mejor forma a la Liguilla. Por otro lado, los Gallos vienen de sufrir dos derrotas consecutivas y de llegar a ser terceros, actualmente se ubican en la octava posición, por lo que no pueden dejar escapar más puntos.

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¿A que hora juega el Querétaro vs Cruz Azul hoy? Horarios en México

Ya hay horario definido para partido. Se juega a las 19:00 horas (7 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 25 de octubre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Corregidora, recinto que se ubica en la ciudad de Querétaro. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:00 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

19:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

Cruz Azul se mete al Corregidora con la misión de llevarse los tres puntos y busca hacerlo con la muy posible ausencia de Willer Ditta, quien aún se recupera de una lesión en el dedo del pie. A esta baja se suman las de Ralph Orquín, Amaury Morales, Mateo Levy y Cristian Jiménez.

¿Dónde ver Querétaro vs Cruz Azul en vivo?

Para mala fortuna de los mexicanos no van a pasar el juego gratis, pero el juego si se va a poder ver en México a través de un canal solamente disponible para quienes cuenten con algún sistema de TV de paga.

La buena noticia es que el Querétaro vs Cruz Azul se va a poder disfrutar en vivo online y gratis a través del LiveBlog de N+, donde podrás ver el minuto a minuto, el resumen y marcador final del partido, por la Jornada 14 de la Liga MX Apertura 2026.

AO