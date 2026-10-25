Futbol

¿Van a Pasar el Querétaro vs Cruz Azul Gratis? Dónde Ver la Transmisión del Partido de Liga MX

Checa a qué hora se juega el partido de Cruz Azul contra Querétaro y por dónde se puede ver el juego este domingo 25 de octubre 2026

Partido de Querétaro vs Cruz Azul pasa por un canal gratis dónde ver hoy transmisión del juego de Liga MX 2026Cruz Azul puede ser segundo de la general si vence al Querétaro. Foto: Cuartoscuro

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