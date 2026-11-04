Cámara de Diputados Suspende Sesión de Hoy tras Protesta de Trabajadores Jubilados

Un grupo de trabajadores jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados cerró la mañana de hoy las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en demanda de que les sean restituidas prestaciones.

Antes de las 07:00 horas, los jubilados cerraron los accesos al recinto legislativo, para impedir la entrada de los diputados y personal que ahí labora.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jubilados de la Cámara de Diputados Cierran Acceso al Recinto en San Lázaro

Los manifestantes exigen la reintegración de una prestación que tenían de 14 mil pesos como parte de sus derechos adquiridos y que sean considerados en la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 que este jueves iban a iniciar los legisladores, en la sesión que comenzaría a las 11:00 horas.

Minutos antes de las 12:00 horas, El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, informó que la sesión ordinaria de hoy fue oficialmente suspendida por la protesta de los jubilados.

Los trabajadores jubilados señalaron que más tarde iban a retirar el bloqueo en la Cámara de Diputados, mientras esperaban una mesa de diálogo con los legisladores, para exponer su pliego petitorio en el que pidieron presupuesto para el numeral 23 para que reciban entre 12,000 y 14,000 pesos que les fueron retirados en abril de 2026, pese al convenio con el sindicato.

En tanto, Raúl Bolaños Cacho Cué confirmó que se abrió una mesa de diálogo con los inconformes.

Después de 7 horas de plantón, jubilados de la Cámara de Diputados levantaron el bloqueo que mantenían en el Palacio Legislativo, tras el compromiso de los legisladores de revisar sus demandas, entre ellas, devolverles la prestación mensual por la que protestaron.

Con información de Héctor Guerrero.

RMT