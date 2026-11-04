Política

Cámara de Diputados Suspende Sesión de Hoy tras Protesta de Trabajadores Jubilados

Los legisladores iban a discutir este miércoles el Presupuesto de Egresos

Protesta en la Cámara de DiputadosProtesta en la Cámara de Diputados. Foto: N+

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Protesta en San Lázaro: Jubilados cierran accesos exigiendo prestaciones retiradas. Sesión sobre Presupuesto 2027, suspendida.

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