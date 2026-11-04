Accidentes

Rescatan Con Vida a Menor de 14 Años del Río Nexapa en Izúcar de Matamoros, Puebla

Natalia fue trasladada al hospital general luego de ser extraída del afluente en las inmediaciones del paraje conocido como ‘El Puente de Piedra’

Menor cae a Río Nexapa de Izucar de Matamoros, PueblaRescate de menor en Río Nexapa. Foto: Facebook La Mexicana de Izucar de Matamoros Puebla

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Una menor de 14 años fue salvada del Río Nexapa en Izúcar de Matamoros, Puebla. Natalia fue llevada al hospital con signos de hipotermia.

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