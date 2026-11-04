Rescatan Con Vida a Menor de 14 Años del Río Nexapa en Izúcar de Matamoros, Puebla

Una intensa movilización de cuerpos de atención de emergencias se registró el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, tras la caída de una menor de 14 años al Río Nexapa.

El incidente se presentó la noche del 3 de noviembre a un costado de la calle Agustín Verdín, en las inmediaciones del paraje conocido como ‘El Puente de Piedra’.

Tras darse a conocer el accidente, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Marina, Protección Civil, bomberos y paramédicos locales.

Luego de varios minutos de labores, la adolescente fue hallada y extraída de la corriente, donde fue valorada por técnicos en atención médica prehospitalaria y trasladada de urgencia al Hospital General de de Izúcar de Matamoros.

De manera preliminar se sabe que la afectada fue identificada como Natalia 'N' y que ya presentaba signos de hipotermia debido al tiempo que permaneció en el agua.

Se sabe que sus familiares ya se encuentran con ella para apoyarla en esta situación que pudo costarle la vida.

Las autoridades indagan si la caída al Río Nexapa se trató de un percance o si fue un hecho premeditado.

Con información de N+

MCS