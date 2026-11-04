Accidentes

Taxista Cae en Socavón de Obra Inconclusa por Falta de Señalización en Xalapa

Habitantes aseguran que varios vehículos han resultado afectados por las condiciones en que permanece el lugar

Taxi cae en socavón de obra inconclusa en XalapaTaxi cae en socavón de obra inconclusa en Xalapa. Foto: Rafael González Martínez

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En Xalapa, un taxi cae en un socavón en la colonia Reforma. Vecinos exigen a CMAS reparar la obra inconclusa que ya ha afectado a varios vehículos.

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