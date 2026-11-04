Taxista Cae en Socavón de Obra Inconclusa por Falta de Señalización en Xalapa

Un socavón que lleva cerca de 20 días sin ser reparado en la colonia Reforma, en Xalapa, ya provocó afectaciones a varios automovilistas. La noche del martes, un taxista cayó con su unidad en la zanja y fue necesaria la ayuda de vecinos para sacar el vehículo.

El hundimiento se encuentra sobre la calle Brasil, donde se realizan trabajos de una obra a cargo de CMAS. Sin embargo, de acuerdo con los habitantes, los trabajos quedaron suspendidos y el pavimento permanece abierto, con algunas piedras y cintas rojas como señalamiento.

Los vecinos señalaron que el taxi cayó en la zanja durante la noche, cuando la neblina y la poca visibilidad dificultaron que el conductor pudiera distinguir el área afectada. Para sacar la unidad fue necesario utilizar equipo y recibir el apoyo de varias personas.

Indicaron que no es el primer vehículo que cae en este lugar y que también representa un riesgo para los peatones que transitan por la zona. Por ello, solicitaron a las autoridades que concluyan la obra o, mientras tanto, coloquen señalética adecuada y visible durante la noche para evitar nuevos accidentes.