Abren Vacantes en SEP con Sueldo de Hasta 73 Mil Pesos: Requisitos y Cómo Aplicar

La Secretaria de Educación Pública (SEP) abrió vacantes con un sueldo de hasta 73 mil pesos mensuales, y si estás en busca de trabajo, acá te traemos los requisitos que solicitan los puestos y cómo aplicar en noviembre 2026.

La convocatoria de la SEP está dirigida a las personas que desean entrar al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como para aquellos servidores públicos que buscan cambiar de puesto.

¿Qué vacantes tiene la SEP en noviembre 2026?

En total son 11 puestos los que cuentan con convocatoria abierta en noviembre de 2026, los cuales ofrecen un salario mensual que va de los 26 mil a los 73 mil pesos. Estas son las vacantes:

Dirección de Procesamiento de Información. Sueldo bruto: 73,901 pesos.

Dirección de Diagnóstico y Evaluación. Sueldo bruto: 66,362 pesos.

Subdirección de Soporte Operativo. Sueldo bruto: 39,078 pesos.

Subdirección de Remuneraciones al Personal Docente. Sueldo bruto: 39,078 pesos.

Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información. Sueldo bruto: 39,078 pesos.

Subdirección de Estudios Salariales de los Organismos y Entidades del Sector. Sueldo bruto: 39,078 pesos.

Subdirección de Diagnósticos Educativos. Sueldo bruto: 39,078 pesos.

Subdirección de Análisis de la Información y Emisión de Reportes. Sueldo bruto: 39,078 pesos.

Subdirección de Estímulos Laborales. Sueldo bruto: 39,078 pesos.

Jefatura de Departamento de Análisis Programático de Cultura, Deporte y Juventud. Sueldo bruto: 26,005 pesos.

Jefatura de Departamento de Gestión de Vinculación Institucional. Sueldo bruto: 26,005 pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estos son los Días sin Clases en Noviembre 2026

Requisitos para trabajar en la SEP 2026: ¿Qué piden?

Para ser considerado en el proceso de las vacantes, los postulantes deben de cumplir con los siguientes requisitos generales, los cuales se solicitan para ser servidor público:

Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;

No haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso;

Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro (a) de algún culto;

No estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal;

No ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

No desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo.

Además, los solicitantes deben reunir los requisitos específicos para cada puesto, así como escolaridad, experiencia laboral, capacidades profesionales, habilidades, conocimientos y aptitudes. Para consultar si cumples con el perfil da clic en la vacante de tu preferencia:

¿Cómo aplicar a las vacantes de la SEP en noviembre 2026?

El registro de los aspirantes se realizará en la plataforma de TrabajaEn, en el siguiente link www.trabajaen.gob.mx. Ahí los interesados deben crear una cuenta con su correo electrónico y una contraseña.

Una vez dentro del portal, los solicitantes deben crear un Currículum vítae en el cual detallen su escolaridad, experiencia laboral, capacidades profesionales, habilidades, conocimientos y aptitudes. Es importante señalar que todo esto se deberá comprobar con documentos y en las entrevistas de trabajo.

Al momento en que una persona se registra en el proceso, la revisión curricular se lleva a cabo de forma automática, asignando un folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso de selección.

Es importante señalar que cada vacante de la SEP cuenta con fechas diferentes de cierre de registro para aspirantes, aunque todos terminan en noviembre, por lo que debes de consultar esta información en los links de los requisitos.

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