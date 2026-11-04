Sociedad

Abren Vacantes en SEP con Sueldo de Hasta 73 Mil Pesos: Requisitos y Cómo Aplicar

Si estás en busca de trabajo, consulta los requisitos de las vacantes de la SEP que cuentan con convocatoria abierta en noviembre 2026

Abren Convocatoria para Vacantes SEP con Sueldo de Hasta 73 Mil PesosLa convocatoria de la SEP cierra en noviembre 2026. Foto: Gobierno de México
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