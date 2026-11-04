Se Registra Fuga de Gas de una Pipa en Boca del Río

Una fuga de una pipa que trasladaba gas lp en calles de la colonia Venustiano Carranza en Boca del Río alertó a vecinos de la zona.

La pipa iba circulando por la calle Felipe Cortina y la Nación cuando se detuvo al percatarse de la nube blanca que emanaba del depósito. Así lo narra una de las vecinas.

‘Se detuvo porque se dio cuenta que se estaba fugando en lo que ellos estaban ahí yo me salí le hablé a mi hermana, el señor del gas nos tocó para que saliéramos’

Fueron los vecinos y trabajadores de comercios quienes reaccionaron y decidieron cerrar las calles para evitar que transitaran vehículos. Pero el olor a gas empezó a invadir las calles.

‘Nos dijeron de salirnos y cerrar el gas y bajar las pastillas, el aroma más bien, se siente el aroma’ narró María del Carmen, vecina de la zona.

La pipa iba al 80% de capacidad y durante el trayecto la bomba se dañó y se soltó la válvula, esto originó la fuga de gas vapor.

Además de Bomberos conurbados, personal de la empresa gasera llegaron para sustituir la bomba y mover la pipa. A los vecinos se les pidió ventilar sus casas para desfogar el olor del gas.