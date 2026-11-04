Accidentes

Se Registra Fuga de Gas de una Pipa en Boca del Río

En la colonia Carranza, vecinos alertaron a los elementos de Bomberos tras percatarse del fuerte olor que emanaba de la unidad

Se registra fuga de gas de una pipa en colonia CarranzaSe registra fuga de gas de una pipa en la colonia Carranza. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fuga de gas en la colonia Carranza: vecinos cierran vialidad por seguridad. Bomberos responden al llamado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+