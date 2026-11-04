Clima en Monterrey, Nuevo León: Así Estará el Tiempo con el Nuevo Frente Frío 4

El paso del frente frío número 4 de la temporada mantiene condiciones relativamente estables durante este amanecer en Monterrey y su área metropolitana, donde se registran temperaturas de entre 19 y 22 grados centígrados, con cielo medio nublado y buena calidad del aire.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para el resto de este día se esperan condiciones de escasa nubosidad, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 25 y 26 grados, sin probabilidades de lluvia.

Se prevé que durante la jornada el frente frío 4 avance hacia el sur de Tamaulipas y posteriormente comience a retraerse hacia el norte del Golfo de México, por lo que sus efectos en Nuevo León serán mínimos y se limitarán únicamente a este día.

Para mañana, las condiciones serán ligeramente más cálidas, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 28 y 29 grados centígrados, además de cielo medio nublado.

Sin embargo, el panorama meteorológico cambiará rápidamente el viernes con la llegada de un nuevo frente frío, el cual traerá consigo probabilidades de lluvia y un importante descenso en las temperaturas para Monterrey y la región noreste del país.

Las precipitaciones podrían extenderse durante todo el fin de semana, con probabilidades estimadas del 43 por ciento para el viernes, 55 por ciento para el sábado y 45 por ciento para el domingo. En cuanto a las temperaturas, para el viernes se espera una máxima de apenas 22 grados centígrados. Para el sábado, el termómetro descenderá con valores mínimos de 17 y máximos de 21 grados.

El domingo se prevé un ambiente todavía más fresco, con temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 17 grados centígrados. Estas condiciones continuarán durante el lunes, cuando se esperan temperaturas por debajo de los 20 grados, con una mínima de 14 y una máxima de 18 grados.

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De esta manera, Monterrey tendrá un cambio importante en las condiciones del clima durante los próximos días, pasando de temperaturas templadas a un fin de semana con cielo nublado, lluvias y ambiente ligeramente frío.

Finalmente, se mantienen bajo vigilancia dos zonas de inestabilidad con potencial ciclónico: una ubicada en el océano Pacífico, frente a Centroamérica, con un 50 por ciento de potencial, y otra en el Atlántico, con el mismo porcentaje, que se aleja de Las Bahamas hacia el oriente.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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