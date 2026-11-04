Homicidios

Sujeto Armado Dispara Contra Madre e Hijo en Ciudad Juárez; Mujer Fallece

El hombre habría intentado entrar por la fuerza al domicilio y, tras negarle el acceso, le disparó a la mujer en la cabeza

Sujeto armado dispara contra madre e hijoSujeto armado dispara contra madre e hijo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre armado irrumpe en una casa y dispara a madre e hijo. La mujer muere; el hijo, hospitalizado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Sujeto Armado Dispara Contra Madre e Hijo en Ciudad Juárez | N+