Sujeto Armado Dispara Contra Madre e Hijo en Ciudad Juárez; Mujer Fallece

La noche del pasado martes se registró un ataque armado en contra de una madre y su hijo al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Azufre y Mauricio Corredor, en la colonia Aldama de Ciudad Juárez. Este hecho dejó como saldo a una mujer sin vida y a un joven lesionado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un sujeto armado intentó ingresar por la fuerza a la vivienda, donde se encontraba la mujer, identificada como Reyna, de 42 años, en compañía de su hijo, de aproximadamente 20 años. Sin embargo, al negarle el acceso, el agresor presuntamente le disparó en la cabeza a la mujer.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Al arribar, los elementos procedieron a asegurar la zona y brindarle atención al joven lesionado, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense acudió al domicilio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias del ataque. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se proporcionen mayores detalles del caso.