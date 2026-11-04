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‘He Aceptado con Mucha Ilusión’: Rafael Nadal Entrará en la Directiva del Real Madrid

La candidatura del extenista como nuevo miembro de la Junta Directiva será propuesta a la Asamblea General de Socios el 21 de noviembre

El extenista Rafael NadalEl extenista Rafael Nadal. Foto: X @RafaelNadal

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¡Rafa Nadal en la directiva del Real Madrid! El extenista y fanático merengue será propuesto en la Asamblea de Socios. ¿Cómo influirá en el futuro del club?

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