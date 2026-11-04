Sin Servicio en Varias Estaciones de Línea B del Metro tras Incendio

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó la mañana de este miércoles que no hay servicio de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca.

Indicó que el servicio de trenes continúa de manera provisional de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos.

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Precisó que personal del Metro continúa trabajando para restablecer el servicio en su totalidad.

Y que unidades de RTP brindan apoyo en el traslado de los usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón de la Línea B.

El Metro señaló que la suspensión del servicio se debe a un incendio registrado al exterior de las instalaciones, presuntamente ocasionado por la quema de basura, situación que afectó el cableado electrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

Con información de STC Metro.

LECQ