Sociedad

Sin Servicio en Varias Estaciones de Línea B del Metro tras Incendio

El Sistema de Transporte Colectivo Metro indicó que se brinda apoyo en el traslado de los usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón

Estación Oceanía del Metro de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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