Sin Servicio en Varias Estaciones de Línea B del Metro tras Incendio
El Sistema de Transporte Colectivo Metro indicó que se brinda apoyo en el traslado de los usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón
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El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó la mañana de este miércoles que no hay servicio de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca.
Indicó que el servicio de trenes continúa de manera provisional de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos.
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Precisó que personal del Metro continúa trabajando para restablecer el servicio en su totalidad.
Y que unidades de RTP brindan apoyo en el traslado de los usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón de la Línea B.
El Metro señaló que la suspensión del servicio se debe a un incendio registrado al exterior de las instalaciones, presuntamente ocasionado por la quema de basura, situación que afectó el cableado electrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.
Con información de STC Metro.
LECQ