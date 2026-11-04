Cae Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

En el estado de Sonora cayó parte del premio mayor de la Lotería Nacional, luego de que el número ganador del sorteo fuera el 37810, cuya serie fue destinada para su venta en Ciudad Obregón.

El evento se llevó a cabo a las 20:00 horas en el Auditorio de la Lotería Nacional en la Ciudad de México donde también se dio a conocer que la serie número 2 fue remitida para su venta a la subgerencia expendedora y la serie número 3 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos.

La recompensa de este sorteo fue de 21 millones de pesos dividido en tres series. Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 0, 3 y 0.

En total el Sorteo Mayor 4034 ofreció un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18 mil 760 premios.