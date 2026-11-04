Sociedad

Cae Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

La recompensa de este sorteo fue de 21 millones de pesos dividido en tres series

Cae Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Edición 37810 en Ciudad Obregón, SonoraCae Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Edición 37810 en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Lotería Nacional

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