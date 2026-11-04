¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de los Sismos de Este 4 de Noviembre 2026

México se encuentra en una región con constante actividad sísmica debido a su posición geográfica y a la interacción de distintas placas tectónicas. Por ello, los movimientos temblores forman parte de los fenómenos naturales que suelen ocurrir en diferentes zonas del país.

Aunque algunos sismos pueden ser perceptibles para la población, otros ocurren a profundidades o con magnitudes que impiden que sean sentidos. Sin embargo, el monitoreo de estos fenómenos permite conocer dónde se originaron, cuál fue su intensidad y qué regiones registraron actividad durante la jornada.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la institución encargada de monitorear y difundir información sobre los temblores que ocurren en territorio mexicano, incluidos datos como la hora del movimiento, su magnitud, epicentro y profundidad.

¿Dónde tembló este miércoles?

El Servicio Sismológico Nacional compartió que este día se registraron temblores de magnitud mayor a 4 en diferentes estados:

A las 1:52 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0, con epicentro a 47 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas, y una profundidad de 147.2 kilómetros.

8:38:28 horas: sismo de magnitud 4.5, con epicentro a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 2.3 kilómetros.

FBPT