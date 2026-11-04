Internacional

Irán Celebra Aniversario de la Toma de la Embajada de EUA con Burlas a Trump

Miles de personas marcharon por todo el país para recordar el 47 aniversario de este evento, en medio de la posibilidad de que se reanuden las hostilidades entre ambos países

Mujeres sostienen una imagen de Mojtaba Jameneí con un fusil AK-47Mujeres sostienen una imagen de Mojtaba Jameneí con un fusil AK-47. Foto: Reuters

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