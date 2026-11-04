Irán Celebra Aniversario de la Toma de la Embajada de EUA con Burlas a Trump

Con pancartas, manifestaciones y arengas frente a la que fuera la embajada de Estados Unidos en Teherán, miles de personas conmemoraron el 47 aniversario de la toma de legación estadounidense.

En todo el país hubo marchas multitudinarias, en medio del temor de que vuelva la confrontación bélica entre Estados Unidos e Irán luego de las elecciones intermedias en la Unión Americana.

“Mataremos a Trump” rezaban pancartas en recuerdo de la toma de la embajada por estudiantes el 4 de noviembre de 1979 y ahora reconvertida en un museo bautizado como el 'Nido de Espías', dedicado a la hostilidad entre ambos países.

Otros carteles mostraban una bala atravesando el flequillo rubio del presidente estadounidense; otros lo mostraban entre rejas o en cadenas; en otras imágenes aparecía caracterizado como un cerdo y abundaban las caricaturas que lo ridiculizaban.

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También fueron quemadas banderas de Estados Unidos e Israel, y algunos jugaban tiro al blanco donde figuraban las fotos de Trump y Benjamin Netanyahu.

Al tiempo que se observaban esos mensajes, la multitud no dejaba de decir los habituales cánticos de muerte contra Estados Unidos e Israel, mismos que resuenan desde la Revolución Islámica de 1979.

También abundaban las imágenes del líder supremo, Mojtaba Jameneí, quien aún no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo tras el asesinato de su antecesor y padre Alí Jameneí.

En los cárteles de hoy en Teherán aparecía apuntando con un fusil AK-47 con gesto desafiante. "Victoria iraní" en las elecciones estadounidenses.

La toma de la embajada estadounidense y de 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días desencadenó una tensión entre ambos países que ha alcanzado su punto más álgido desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán el 28 de febrero.

Ahora, en Teherán, muchos vecinos temen que se reanuden los ataques contra su país, mientras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato estadounidenses, lo que ha supuesto la pérdida de control de las principales Cámaras para Trump, se considera una victoria iraní.

ICM