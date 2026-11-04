Internacional

Papa León XIV Espera Que Viaje a AL Promueva la Fe, la Esperanza y la Caridad

El pontífice realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre; será el sexto viaje internacional desde que asumió la silla de Pedro

El papa León XIV estará durante más de una semana en SudaméricaEl papa León XIV estará durante más de una semana en Sudamérica. Foto: Reuters

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