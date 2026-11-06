Internacional

Santiago Peña, Presidente de Paraguay, Pide Prórroga para su Defensa por Juicio Político

El mandatario paraguayo debe presentarse ante el Senado; ahora dice que espera respuesta a su solicitud de prórroga para ejercer sus derechos constitucionales de defensa

Santiago Peña durante discurso en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. Foto: Reuters | ArchivoSantiago Peña durante discurso en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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