Santiago Peña, Presidente de Paraguay, Pide Prórroga para su Defensa por Juicio Político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió una "prórroga de 72 horas" para prepararse para el juicio político en su contra, desatado por la crisis bancaria que congeló los depósitos de millones de pobladores.

Este viernes, el mandatario debe presentarse ante el Senado, después de que el Parlamento pausó la consideración sobre la renuncia que había presentado el jueves.

"Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", escribió Peña en X.

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Por su parte, Basilio Núñez, presidente del Senado, informó que los legisladores estaban debatiendo la prórroga solicitada por el jefe de Estado.

La crisis estalló el martes cuando el Banco Central decidió intervenir el banco Ueno Bank, y congelar las cuentas de unos tres millones de clientes, además de cuantiosos fondos estatales depositados allí.

El mandatario paraguayo, exministro de Hacienda que asumió la presidencia en 2023, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desprendió en 2025.

En pocos días el caso escaló y derivó en la renuncia del presidente del Banco Central. Además, se inició una investigación en la justicia paraguaya que llevó al arresto de ocho directivos del banco.

El jueves, por tercera noche consecutiva, miles de personas protestaron en la capital Asunción y en otras localidades como Ciudad del Este.

Los manifestantes reclamaron su dinero y la destitución de Peña y, algunos, su encarcelamiento.

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