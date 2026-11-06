Internacional

La Historia de Paul Mackenzie, el Líder de Culto Sentenciado por la Muerte de 190 Niños

Tribunal condena al sujeto a 200 años de cárcel por los asesinatos de los menores de edad

Paul Mackenzie, líder de una secta keniana, observa en el tribunal tras conocer su sentencia el 6 de noviembre de 2026. Foto: ReutersPaul Mackenzie, líder de una secta keniana, observa en el tribunal tras conocer su sentencia el 6 de noviembre de 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+