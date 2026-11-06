Economía

Avanza Presupuesto de Egresos 2027 en Diputados con Recorte de Mil Millones de Pesos Más al INE

La discusión en el Pleno se tiene programada para el próximo lunes 9 de noviembre

Comisión de Presupuesto de la Cámara de DiputadosCuartoscuro
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