Avanza Presupuesto de Egresos 2027 en Diputados con Recorte de Mil Millones de Pesos Más al INE

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el Decreto de Egresos de la Federación para el próximo año, y le recortó mil millones de pesos adicionales al INE, que se suman a los 5 mil millones que le habían reducido en la discusión en lo general, para un total de 6 mil millones de pesos.

De los mil millones de pesos recortados, 618 millones fueron reasignados a Educación Inicial, los Cendis que administra el Partido del Trabajo, 361 millones al ramo de Mujeres y 20 millones para Turismo.

“El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presenta reserva al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, con el propósito de incrementar los recursos destinados al Programa U312 Expansión de la Educación Inicial; esta propuesta busca fortalecer la operación de los Centros de Desarrollo Infantil”, dijo Jorge Armando Ortiz, diputado del PT.

La oposición rechazó estas modificaciones y calificó al PT y a Movimiento Ciudadano como “migajeros”. Y es que la totalidad de las propuestas de la oposición fueron rechazadas, como los mil millones de pesos para la construcción de un Centro Paralímpico de Alto Rendimiento.

“Vamos a ver quiénes son los verdaderos migajeros, nos sorprendió que Movimiento Ciudadano va a votar a favor de un Presupuesto de 10 mil 600 billones de pesos a cambio de 6 mil 500 millones. ¡Sorpresa!, hoy llega el PT a votarles el Presupuesto festejando 618 millones de pesos dizque para la Educación de la Primera Infancia. ¡Es para sus Cendis, para sus negocios personales! Hoy Alberto Anaya ha de estar profundamente orgulloso de ustedes, porque salieron igual de hábiles para negociar Presupuesto que para negociar candidaturas”, señaló por su parte Noemí Luna, diputada del PAN.

Ahora el decreto fue enviado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación el próximo lunes 9 de noviembre 2026. De cara a la fecha límite legal de aprobación del presupuesto, que es el 15 de noviembre.

Se proyecta un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para el ejercicio de 2027.

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