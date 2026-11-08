"Es Un Honor Pertenecer a la Familia": Christian Nodal y Pepe Aguilar Intercambian Elogios

Pepe Aguilar ofreció uno de sus shows más especiales la noche del pasado viernes, pues se presentó en Aguascalientes, acompañado de la Orquesta Sinfónica del estado, así como de algunos integrantes de su familia, quienes lo acompañaron en el escenario. Entre ellos estuvo Christian Nodal, con quien hubo un momento particular en el que aprovecharon para dedicarse palabras mutuamente.

El intérprete de "Prometiste" llevó su show "Sinfónico hasta los Huesos" a la Megavelaria de la Isla San Marcos, como parte de las actividades del Festival Cultural de Calaveras 2026, luego de haber presentado espectáculos similares en Estados Unidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pepe Aguilar Busca Llevar Legado de su Padre, Antonio Aguilar, a Nuevas Generaciones

En esta ocasión, en la cual el patriarca de la Dinastía Aguilar agradeció a la gobernadora de la entidad por la oportunidad de cantar durante las celebraciones de Día de Muertos, sumó a su concierto a sus hijos Ángela y Leonardo, así como a su yerno, Nodal, y a Josi Cuen.

"Un orgullo y un honor pertenecer a la familia Aguilar"

Sin embargo, uno de los momentos más especiales fue en el que compartió la tarima con Nodal. Además de la esperada presentación juntos, también hicieron uso del momento para intercambiar elogios.

El primero en tomar la palabra fue Pepe Aguilar, quien reconoció al intérprete de "Adiós Amor" como uno de los mejores artistas con los que ha coincidido.

"Sinceramente, es uno de los artistas más cabrones que he conocido en mi vida, de música mexicana. Un aplauso para Christian Nodal. Sinceramente, de los mejores artistas que he conocido", dijo.

En respuesta, Nodal tomó el micrófono y comenzó bromeando, llamándolo "Pepeyonce", uno de los apodos que se ha puesto a Aguilar tras las polémicas en las que ha estado involucrado con Ángela y las acusaciones de comprarle reconocimientos.

No obstante, después destacó el gran corazón que tiene y lo que siente por pertenecer a su familia.

"Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche", dijo.

En las grabaciones compartidas en redes sociales, se pudo observar la emoción de Pepe Aguilar, quien dio un beso en la cabeza a Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en 2024 en medio de la polémica, después de la separación del cantante de su expareja, Cazzu, con quien tuvo una hija en septiembre de 2023.