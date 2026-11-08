Famosos

"Es Un Honor Pertenecer a la Familia": Christian Nodal y Pepe Aguilar Intercambian Elogios

Durante la presentación de su show sinfónico, el cantante de 'Adiós Amor' expresó su admiración por su suegro, uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

Christian Nodal tocando su sombrero en el escenario.Christian Nodal fue reconocido como uno de los mejores artistas del género por Pepe Aguilar. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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