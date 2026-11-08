Choque de Dos Trenes en Giza, Egipto, Deja 4 Muertos y 88 Heridos

Cuatro personas murieron y otras 88 resultaron heridas este domingo 8 de noviembre tras la colisión de dos trenes de pasajeros en la provincia de Giza, al sur de El Cairo, Egipto. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a equipos de emergencia para atender a los afectados.

De acuerdo con la autoridad ferroviaria egipcia, el accidente ocurrió cuando un tren que cubría la ruta entre Giza y Fayum chocó contra la parte trasera de otro que viajaba desde El Cairo hacia Asuán, en el sur del país.

El Ministerio de Salud y Población confirmó el saldo de cuatro personas fallecidas y 88 lesionadas, quienes recibieron atención médica en hospitales de la región.

Para atender la emergencia, el ministro de Salud, Jaled Abdel Ghaffar, ordenó mantener en alerta máxima los centros sanitarios de las provincias de Giza y Beni Suef. Además, las autoridades desplegaron ambulancias para trasladar a los pasajeros afectados.

Al lugar del accidente también acudieron elementos de Protección Civil, equipos de emergencia ferroviaria y fuerzas de seguridad, que acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y atención.

Por su parte, los Ferrocarriles Nacionales de Egipto enviaron grúas y personal especializado para retirar los vagones descarrilados y trabajar en el restablecimiento de la circulación en ambos sentidos de la línea El Cairo-Asuán.

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas de la colisión. Especialistas técnicos inspeccionarán el lugar del accidente, analizarán las condiciones en las que circulaban ambos trenes y recabarán testimonios.

El accidente vuelve a poner atención sobre los problemas de seguridad del sistema ferroviario egipcio, que ha registrado numerosos siniestros durante los últimos años.

Entre los antecedentes más graves figuran dos accidentes ferroviarios ocurridos en marzo de 2021, que dejaron alrededor de una veintena de muertos cada uno y centenares de heridos.

Las deficiencias en la infraestructura, los sistemas de señalización y el mantenimiento de las vías han sido señaladas históricamente entre los factores relacionados con los accidentes ferroviarios en el país.