Internacional

Choque de Dos Trenes en Giza, Egipto, Deja 4 Muertos y 88 Heridos

Los trenes de pasajeros chocaron en la línea El Cairo-Asuán, luego de que uno impactara la parte trasera del otro

Foto: AFPFoto: AFP

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